هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

تلقت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، بلاغًا كاذبًا تسبب في إيقاف صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما أفاد مراسل الحرة.

إيقاف صلاة الجمعة وإخراج المصلين

وقال المراسل إن شرطة العاصمة، توجهت إلى مسجد محمد وأمرت بإيقاف صلاة الجمعة وإخراج المصلين، بعد تلقيها بلاغًا من مجهول بوجود قنبلة في المسجد.

وفرضت عناصر الشرطة طوقًا على المسجد وأغلقت الطرقات المحيطة به، بالتزامن مع وصول خبراء المتفجرات للبحث عن القنبلة التي تم التبليغ عنها.

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وانقطع البث المباشر لصلاة الجمعة الذي يبثه القائمون على المسجد عادة في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ظلت الكاميرا موجهة ناحية وقوف الإمام بينما بدا المسجد خاليًا من المصلين. وأعلنت الشرطة لاحقًا أنها لم تجد أي آثار للقنبلة المُبلغ عنها في محيط المسجد.

وتم إخبار المصلين بالعودة إلى المسجد وتم فك الشريط الأمني واعتبرت شرطة واشنطن أنها مكالمة تهديد كاذبة.