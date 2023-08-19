السبت 19 أغسطس 2023
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تريند

صوت مصر يتصدر تويتر بعد حفل أنغام بالعلمين، ومتابعون: سلطنت الكل وأطربتينا يا أم عمر (فيديو)

المطربة أنغام، فيتو
المطربة أنغام، فيتو

تصدر هاشتاج صوت مصر موقع التدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقًا”، بعد الأداء الباهر للجمهور من المطربة أنغام في مهرجان العلمين.

وانهالت تعليقات الإعجاب بأداء أنغام الباهر، حيث علق أحد المتابعين: "واو واو يا الله يا الله على جمال أكتب لك تعهد وجمال الأداء وكماله وكل شي كل شي فعلًا صوت مصر مو من فراغ".

وقال آخر: "والله صوت مصر غصبًا عن اللي مو راضي"، وغرد آخر: "ألا نزال نتناقش عن لقب "صوت مصر" بعد هذا الأداء؟ لا أجد من هو أجدر منها به وبلا شك فهو أقل حتى مما تستحق".

وتابعت مغردة: "ليصمت العالم ويرتفع صوت النغم".

وأضافت أخرى: "متشكرة جدًّا يا أنغام عالحفلة التحفة دي عماله تغنى كل الأغانى اللي بحبها ورا بعض فاضل كام أغنية وأبقى أسعد واحدة الليلة دي".

واستطردت مغردة: "أنغام يا أنغام يا جبروت صوتك وإحساسك".

وواصلت معجبة: "صوت مصر أنغام، بقوتها وجمالها ودقة الأداء الثابت الباهر على مر السنين والأيام، أنغام بكل مرة تثبت للكل أنها صوت مصر الأول والأصيل وبلا شك الأجمل".

وقال متابع: "شكرًا يا ست الكل شكرًا على كل ليلة عظيمة بتسعدينا وتمتعينا وتطربينا فيها يسلم لنا صوتك وإحساسك يا صوت مصر وتعيشي وتمتعينا وتسعدينا دايمًا يا حبيبتنا".

كما علقت متابعة عربية على أداء أنغام قائلة: "أم عمر شنو هالجمال اللي قدمتيه؟ أداء خيالي وإتقان بكل التفاصيل! اختيارات أرضت جميع الأذواق  تقدير للجمهور الحاضر كله سلطنتِ الكل وأطربتِ الجميع أحتاج فترة عشان أستوعب اللي صار الله يديمج للفن يا صوت مصر".

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Al Alamein Awards، تستقبل مدينة العلمين الجديدة الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards  حتى 26 أغسطس الجاري.

وجديد حفلات مهرجان العلمين يُقام الآن مع المطربة الكبيرة أنغام.

وفور صعودها على المسرح قالت أنغام: "ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي كمصرية على الجمال، وحشتوني جدًّا، وكان نفسي أقرب شوية عايزة أسلم عليكم واحد واحد".

 

وبدأت أنغام حفلها بأغنية نفضل نرقص، وأغنية حالة خاصة، وأغنية أساميك الكتيرة وهتشتاقوا ولا دبلت وأغنية بتوصفني بتكسفني.
 

ويقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا في حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة.

 

مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

 

لقب صوت مصر

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن رأيها في التنافس حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن صوت شيرين عبد الوهاب أفضل من صوت  أنغام.

 

فجر السعيد تكشف عن رأيها في لقب صوت مصر 

وقالت "فجر" عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": “إنها ليست من عشاق أنغام، ولكنها أفضل من غيرها من المطربات الموجودات على الساحة حاليًّا، ولكنها ليست أفضل من شيرين عبد الوهاب، صوت مصر كلمة كبيرة”.

وأضافت: “أم كلثوم كانت صوت مصر، وإذا نقارن بالأسماء الموجودة آمال ماهر، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم ممكن يكونوا صوت مصر، وفي أصوات كتيرة موجودة تستحق لقب صوت مصر ولكن ما عندهمش شهرة أنغام”.

وتابعت: "وإذا بقارن بينها وبين شيرين صوت الأخيرة أفضل".

أنغام توجه رسالة لجمهورها في حفلها بالعلمين (فيديو وصور)

بعد تأخرها ساعتين، أنغام تصالح جمهورها بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "نفضل نرقص" (بث مباشر)

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