أخبار مصر: فتح باب الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة، قتلى ومصابون في انفجار بروسيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، اليوم فتح باب الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بـالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

مفاجأة، محمد صلاح يمنح اتحاد جدة الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

فجرت قناة الكأس القطرية مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

موعد ومكان تشييع جثمان والدة أحمد شيبة

توفيت والدة المطرب الشعبي أحمد شيبة بعد صراع مع المرض، وتقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد القباري، وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة.

Advertisements

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أهم الظواهر التي من المتوقع أن تسيطر على طقس اليوم الثلاثاء على جميع الأنحاء.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة الوقود في روسيا إلى 25 قتيلا وعشرات المصابين (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا انفجار محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز إلى 25 شخصًا وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الجاري حتى 5 من سبتمبر المقبل 2023م.

كسرتيني يا أمي، أول تعليق من أحمد شيبة على وفاة والدته

توفيت منذ قليل، والدة الفنان الشعبي أحمد شيبة، داخل مستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعدما دخلت في وعكة صحية شديدة على مدار شهر أغسطس الجاري.

اليوم، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2023 لجميع الفئات المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة.

الصحة تكشف أسباب الإصابة بمرض الحزام الناري، وهذه أعراضه

الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية ومن أنواع العدوى الفيروسية التي تسبب آلامًا شديدة قد تكون حارقة في مناطق الإصابة.

هل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية يتعارض مع خطة الترشيد؟ خبير يفند سلبياتها وإيجابياتها

هل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية يتعارض مع الترشيد التي تنتهجها الحكومة مؤخرًا؟ سؤال يطرح نفسه بعد مطالبة الخبراء باقتصار اجتماعات الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس وذلك توفيرًا لحركة السيارات وحرق الوقود.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

غموض موقف يد الزمالك من المشاركة في البطولة العربية قبل يوم من انطلاقها

كشف الإعلامي هاني حتحوت آخر تطورات أزمة مشاركة فريق اليد بنادي الزمالك في البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية قبل يومين من انطلاق البطولة.

علاء مبارك يرد على جدل تناوله كشري بمطعم وسط البلد: كل الهري دا على طبق بدون كماله

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على ما تم تداوله الفترة الماضية بعد مشاهدته في أحد المطاعم أثناء تناوله وجبة كشري.

ابنة محمد نوح تكشف علاقة السادات بوالدها وسر غلق جدتها سماعة التليفون في وجهه

قالت سحر نوح ابنة الفنان والموسيقار الراحل محمد نوح: "والدي غنا في فرح كل أبناء الرئيس الراحل أنور السادات، وكان هناك تحول من علاقة ليست بجيدة لصداقة قوية تجمعهما".

بعد صفقة الـ 133 مليون دولار، أحدث قائمة لأغلى 10 انتقالات في تاريخ كرة القدم

أغلى صفقات كرة القدم، بات لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بتعاقده مع تشيلسي الإنجليزي مقابل 133 مليون يورو قادمًا من مواطنه برايتون، ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

الجبال تحركت من أماكنها، لحظة انهيارات كارثية ومصرع العشرات بالهند

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 29 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية هيماشال براديش بالهند بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية مدمرة في الولاية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

لحظة انفجار مصنع كيماويات في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.

صافيناز كاظم تكشف سر تراجعها عن بيع مكتبتها مقابل مليون جنيه

كشفت الكاتبة صافيناز كاظم عن سبب عرض مكتبتها للبيع مقابل مليون جنيه، مؤكدة المكتبة تحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام وترتيب هي لم تعد قادرة عليه، لا سيما أنها قاربت على ٨٦ عامًا.

بعد المطالبة برحيله، هذا موعد تحديد مصير بيريرا

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام سوف يعقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يوم 24 أغسطس الجاري لتحديد موقفه من الاستمرار.

بعد ظهوره في 51 دولة، كيف تحمي نفسك من متحور فيروس كورونا Eg.5

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 بعد ظهوره في 51 دولة.

أحداث 15 أغسطس، افتتاح قناة بنما، اندلاع ثورة البراق بالقدس، ميلاد نابليون بونابرت وهدى سلطان، وفاة فؤاد أحمد

أحداث 15 أغسطس، شهد يوم 15 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

رابع قضية، توجيه 10 اتهامات جديدة لترامب بالتدخل في انتخابات 2020

سلمت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية لائحة اتهام تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي السابق وبعض حلفائه الرئيسيين لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية في عام 2020.

الأهلي يحسم موقفه من تجديد عقد محمد هاني، وهذا موقف اللاعب

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي بات قريبًا من إعلان التجديد مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

اليوم آخر فرصة للتقديم على أراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس فرصة التقديم على قطع الأراضي الاستثمارية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بعدد من المدن الجديدة.

باتريك يوسف: حصولي على الجنسية المصرية عملية مرهقة وسعيد بتمثيل الفراعنة في كأس العالم

تحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن كواليس تمثيله للفراعنة في بطولة كأس العالم القادمة بعد إنهاء أوراق حصوله على جواز السفر المصري.