رابع قضية، توجيه 10 اتهامات جديدة لترامب بالتدخل في انتخابات 2020

ترامب، سلمت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية لائحة اتهام تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي السابق وبعض حلفائه الرئيسيين لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية في عام 2020.

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الامريكي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال ترامب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ "الفاشل" بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

Advertisements

وكتب الرئيس السابق "أولئك الذين زيفوا وسرقوا الانتخابات هم من يقومون بالتلاعب وهم من يجب مقاضاتهم".

ومن بين الحوادث التي من المرجح أن تبرز بين الاتهامات مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.

ونشر مراسل NBC صورة لتوجيهات الاتهام، والتي لم يبدو أنها تحمل توقيع القاضي.



وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ونفى أي خطأ.



وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أفادت وكالة رويترز بأن وثيقة من مكتب مدعي مقاطعة فولتون تم نشرها على الإنترنت تظهر تهمًا ضد ترامب قبل أن يتم سحبها.



الوثيقة المؤلفة من صفحتين، والتي نشرت بشكل قصير في نظام تقديم الوثائق القضائية، تظهر تهمًا جنائية متعددة ضد ترامب، بما في ذلك انتهاك قانون المنظمات الإجرامية المؤثرة والفاسدة بولاية جورجيا والتسويق لانتهاك القسم بواسطة موظف عام، وتقديم وثائق زائفة، والإدلاء ببيانات كاذبة، وغيرها.

ويتوقع المحللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونجرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدو ترامب عن تزوير الانتخابات.

ومن المحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا بعد يوم واحد من أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

ويتوقع محللون قضائيون أن تقوم المدعية العامة لمنطقة أتلانتا فاني ويليس بجمع الادعاءات ضد ترامب وآخرين في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.