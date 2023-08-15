الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ابنة محمد نوح تكشف علاقة السادات بوالدها وسر غلق جدتها سماعة التليفون في وجهه (فيديو)

محمد نوح والسادات،
محمد نوح والسادات، فيت

محمد نوح، قالت سحر نوح ابنة الفنان والموسيقار الراحل محمد نوح: "والدي غنا في فرح كل أبناء الرئيس الراحل أنور السادات، وكان هناك تحول من علاقة ليست بجيدة لصداقة قوية تجمعهما".

 

أغنية الخلاف مع السادات قبل الصداقة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار":"خلال مسرحية كلام فارغ غنا محمد نوح موال اسمه الكوسة، يا بلدنا يا عجيبة فيكي حاجة محيراني نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني، والأغنية دي كانت بتطلب منه علطول وبسبب الأغنية اتسجن لإنه بينتقد أوضاع في البلد، وقتها طلب السادات يسمع الأغنية فعجبته جدا وطلب بابا يغنيها وغناها معاه وبعدها جمعتهما صداقة قوية".

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اتصال السادات بمحمد نوح


وتابعت:"السادات مرة اتصل بمحمد نوح فرد عليه جدتي وقالت له مين فقال لها محمد أنور السادات فقفلت التليفون في وشه وقالت عيب وكانت مفكرة حد بيعاكس، لكن في الفترة دي كان فيه صداقة قوية بين والدي والرئيس الراحل أنور السادات".
 

ابنة الفنان محمد نوح في ذكرى رحيله: نجهز لمشروع فني عن أعماله

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في وقت سابق، قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: " مر ١١ عامًا علي وفاة والدي، ويظل لدي وجع عميق منذ وفاة والدي، أفتقده كثيرًا لأنه كان بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تأثير كبير علي كل من حوله".

 

صالون محمد نوح الثقافي

أضافت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" علي قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص علي إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والاثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلي أن والدها ساهم في تكوين شخصية أبنائه.

 

تابعت:" أفتقد كلمته التي كان يقولها دي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر علي ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايما يقول لنا إحنا من غيرهم ولا حاجة".

كشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.

 

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