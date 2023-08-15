الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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علاء مبارك يرد على جدل تناوله كشري بمطعم وسط البلد: كل الهري دا على طبق بدون كماله

علاء مبارك، فيتو
علاء مبارك، فيتو

علاء مبارك ، علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على ما تم تداوله الفترة الماضية بعد مشاهدته في أحد المطاعم أثناء تناوله وجبة كشري.


وكتب نجل الرئيس السابق، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة " تويتر"، قائلًا: "كل الهري ده والقيل والقال على السوشيال  ميديا عشان طبق كشري وبدون كماله كمان! أومال لو رحت قصر (بيت) الكبابجي يحصل إيه".


وعلق عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم، قائلًا: "بالهنا والشفا يا غالي يا ابن الغالي وألف رحمة ونور على  العزيز والعظيم والدك وأدخله فسيح جناته، سلامي لسيدة مصر الأولى ولحضرتك ولأستاذ جمال، تمنياتي لكم بحياة سعيدة مع التحفظ بكلمة السعادة لأنها بعد والدكم العظيم بقيت السعادة عزيزة".

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وأكد آخر، قائلًا: "بألف هنا وشفا وصحة وعافية دايمًا إن شاء الله يا برنس الأخلاق والاحترام".


كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نشر تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

 

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علاء مبارك وجبة كشري تويتر حسني مبارك

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