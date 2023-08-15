باتريك يوسف: حصولي على الجنسية المصرية عملية مرهقة وسعيد بتمثيل الفراعنة في كأس العالم

تحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن كواليس تمثيله للفراعنة في بطولة كأس العالم القادمة بعد إنهاء أوراق حصوله على جواز السفر المصري.

وقال باتريك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اخيرا اصبحت ممثلا لمنتخب مصر، بلد والدتي وإخوتي".

وتابع: "أشكر كل من ساعدني للحصول على الجنسية المصرية، كانت عملية مرهقة ومجنونة، بشكل عام فإن الحصول على أي جنسية امر مرهق ويستلزم وقت".

وأضاف: "في حالتي، لم يكن لدينا وقت بسبب موعد بطولة كأس العالم، اشكر الجميع على محاولاتهم".

وأردف باتريك: "فور إخطاري بالقرار رسمي وحصولي على جواز السفر المصري، شعرت باحاسيس كثيرة جميعها جيدة للغاية"، مضيفًا "مدرب المنتخب قال لي إن فرص انضمامي للمنتخب قليلة للغاية في البداية، لكن بمجرد معرفتي ذلك كنت سعيد بتمثيل بلد جميلة مثل مصر، لا أجد ما يوصف شعوري بتمثيل منتخب مصر في كاس العالم".

وعن بداية اتصاله بمسئولي الاتحاد ومنتخب مصر، قال باتريك "كنت ألعب في امريكا ودائمًا ما اسال نفسي كيف يمكنني اللعب مع المنتخب المصري، قابلت عمر الشيخ لاعب مصر في دوري الجامعات الإمريكية، هو شخص عظيم للغاية، سالته كيف يمكنني الانضمام لمنتخب مصر".

وأختتم "بدأ عمر الشيخ محاولاته وقتها أن يوصلني بالجهاز الفني وبالفعل تواصل معي محمد سليم المدرب العام للمنتخب ومن بعدها روي رانا وبدات اجراءات مجنونة تحول فيها الحلم إلى حقيقة لتمثيل منتخب مصر".

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ويمثل باتريك يوسف إضافة قوية لصفوف المنتخب الوطني حيث يعد واحد من أفضل لاعبي دوري الجامعات الأمريكية وهو ما رشحه للانضمام لأحد فرق دوري الـ NBA في الموسم المقبل.



وتعد استجابة وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لسرعة إنهاء أوراق يوسف جاردنر ضمن خطوات الدولة المصرية لاستعادة الطيور المهاجرة لتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.



منتخب مصر لكرة السلة

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، مواجهة ودية يوم الخميس المقبل أمام منتخب لبنان، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، في معسكر مغلق بالإمارات، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم قائمة المنتخب في معسكر الإمارات كلا من:

أحمد خلف - آدم موسى - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر الشيخ - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - كريم حاتم - وليد عبد الجواد - باتريك جارندر - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.