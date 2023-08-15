ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة الوقود في روسيا إلى 25 قتيلا وعشرات المصابين (فيديو)

جمهورية داغستان الروسية، ارتفع عدد ضحايا انفجار محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز إلى 25 شخصًا وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وجاء في منشور للوزارة على تلجرام، أن “أكثر من 60 شخصًا أصيبوا في الحريق في محج قلعة”، وتقع محج قلعة على بحر قزوين وهي عاصمة جمهورية داغستان.

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot



Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.



The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2023

وكانت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي ذكرت في بيان نشرته على موقع تليجرام أن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم عشرة في حالة حرجة.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الصحة الداغستانية بأن 13 من الجرحى أطفال.

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وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.



وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.

إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن الروسية



وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في البيان الصادر عنها أمس الإثنين أن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، أمس الإثنين.

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية إنها أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المناطق على ضوء حالة الاختلال الجوي الكبيرة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، يوم السبت الماضي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الإعصار خانون تراجعت إلى منخفض استوائي بعد أن اجتاح جنوب اليابان، أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، من كوريا الجنوبية.