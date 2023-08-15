الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الجبال تحركت من أماكنها، لحظة انهيارات كارثية ومصرع العشرات بالهند (فيديو)

انهيارات أرضية فى
انهيارات أرضية فى الهند، فيتو

أمطار غزيرة ، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 29 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية هيماشال براديش بالهند بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية مدمرة في الولاية.

تُظهر اللقطات المسجلة، والتي نشرت وكالة ستوري فُل بالقرب من كونيهار، في هيماشال براديش، فندقًا نجا بصعوبة من الانهيار الأرضي أسفل سفح جبلي شديد الانحدار.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أمس الإثنين أن 29 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء هطول الأمطار.

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وقال رئيس وزراء هيماشال براديش سوخفيندر سينغ سوخو يوم الإثنين إنه تم انتشال تسع جثث من معبد في شيملا دمرته الانهيارات الأرضية.

وقال سوخو إن سبعة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم في هطول أمطار غزيرة في منطقة سولان في هيماشال براديش أيضًا.

وتفيد التقارير أن العديد من المنازل وغيرها من البنى التحتية تضررت.

 

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امطار غزيره إنهيارات أرضية ولاية هيماشال براديش كونيهار الهند

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