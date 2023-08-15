الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

أمطار رعدية ورياح
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، فيتو

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  أهم الظواهر التي من المتوقع أن تسيطر على طقس اليوم الثلاثاء على جميع الأنحاء.


حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن يسود البلاد، اليوم، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية والغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وحذرت من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.


أمطار ورياح مثيرة للأتربة

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة من الممكن أن تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، مشيرة إلى نشاط الرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت الأرصاد أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.


حالة البحر المتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح تكون سطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح سطحية شمالية غربية.


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