الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 15 أغسطس، افتتاح قناة بنما، اندلاع ثورة البراق بالقدس، ميلاد نابليون بونابرت وهدى سلطان، وفاة فؤاد أحمد

أحداث 15 أغسطس،
أحداث 15 أغسطس، فيتو

أحداق 15 أغسطس، شهد يوم 15 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1096 - انطلاق حملة الفقراء التي سبقت الحملة الصليبية الأولى.
1914 - افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي.
1918 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية.
1929 - اندلاع ثورة البراق في القدس وذلك ردًا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية.
1945 - اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية.
1947 -الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة.
1948 - الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.
1960 - استقلال الكونغو برازافيل عن فرنسا.
1990 - العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله «بمعاهدة الجزائر 1975» والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما.
2007-رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفوز برئاسة حزب الليكود بأغلبية 73.2%

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مواليد يوم 15 أغسطس

1769 - نابليون بونابرت، قائد عسكري ثم إمبراطور فرنسي.
1888 - توماس إدوارد لورنس، رجل استخبارات بريطاني معروف باسم لورنس العرب.
1890 - جاك إبرت، موسيقي فرنسي.
1925 - هدى سلطان، ممثلة مصرية.
1930 - يحيى الجمل، فقيه دستوري وسياسي مصري.
1936 - الطاهر وطار، كاتب جزائري.
1936 - صادق عبد الحق، محام وكاتب وشاعر أردني.
1944 - هدى حداد، مغنية وممثلة لبنانية.
1950 - الأميرة آن، ابنه الملكة إليزابيث الثانية.
1972 - بن أفليك، ممثل أمريكي.
1990 - جنيفر لورانس، ممثلة أمريكية.

وفيات يوم 15 أغسطس

1214 - عبد الله بن الحسن القرطبي، عالم مسلم ولغوي وأديب أندلسي.
1889 - يوهان هاينريش جيلزر، مؤرخ ودبلوماسي سويسري.
1936 - جراتسيا ديليدا، أديبة إيطالية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1926.
1951 - فهد العسكر، شاعر كويتي.
1967 - رينيه ماجريت، فنان سيريالي بلجيكي.
1969 - أحمد معروف عبد الرزاق، كاتب عراقي.
1977 - ناجي معروف، كاتب عراقي.
2010 -فؤاد أحمد، ممثل مصري.
 

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