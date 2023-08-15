الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023

صرف معاشات تكافل
صرف معاشات تكافل وكرامة، فيتو

معاشات تكافل وكرامة، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2023  لجميع الفئات المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة.

 

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2023

ويتمكن أصحاب معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس من صرف معاشاتهم بداية من اليوم 15 أغسطس، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وتستمر الهيئة القومية للتأمينات في صرف معاشات شهر أغسطس  للمتخلفين عن الصرف كما يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع وماكينات البريد المصري.

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زيادة معاشات 2023 

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارًا جمهوريًّا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

 

15 % زيادة في المعاشات المستحقة

وتزداد بنسبة (١٥ ٪ بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التاريخ، والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

 

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