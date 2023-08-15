الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عقارات

اليوم آخر فرصة للتقديم على أراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس فرصة التقديم على قطع الأراضي الاستثمارية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بعدد من المدن الجديدة.

وطرحت الوزارة 23 قطعة أرض استثمارية بأنشطة متنوعة 10 مدن جديدة بإجمالي مساحة تصل إلى حوالي 530 فدانًا.


وقطع الأراضي بأنشطة عمرانية متكاملة وتجارية إدارية وتعليمية وطبية، بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وبرج العرب الجديدة والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة والعاشر من رمضان والفيوم الجديدة وطيبة الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة.
وتصدرت القاهرة الجديدة الأعلى سعرًا للمتر بقيمة 73 ألف جنيه للمتر التجاري، وأسوان الجديدة الأقل سعر بقيمة 1.035 جنيه بنشاط تجاري إداري سكني.

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كما أكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566  لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف "ب " نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف " و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.


وحذر نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

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كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسؤولي الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

 

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