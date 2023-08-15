موعد ومكان تشييع جثمان والدة أحمد شيبة

توفيت والدة المطرب الشعبي أحمد شيبة بعد صراع مع المرض، وتقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد القباري، وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة.

وتستعد أسرة المطرب أحمد شيبة، لاستخراج كافة تصاريح الدفن، من الجهات المختصة لتشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير في المدافن الخاصة بالأسرة في محافظة الإسكندرية.

أحمد شيبة يرثي والدته

وعلق المطرب أحمد شيبة، على وفاة والدته، معبرًا عن صدمته وحزنه الشديد، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه على “فيس بوك”: “أمي في ذمة الله، حياتي وعمري كله راح مني، كسرتيني يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده الله يرحمك يا نور عيني ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني ع فراقك”.

وفاة والدة أحمد شيبة

وكانت تدهورت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

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وكشف محمود نجل أحمد شيبة، في تصريحات سابقة، تفاصيل الحالة الصحية لجدته، مؤكدًا أنها في حالة حرجة، وذلك بِنَاء على حديث الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المختصين.

وقال محمود، إنه يتمنى الشفاء لجدته، وطالب من جمهور والده أحمد شيبة ومحبي جدته الدعاء لها بالشفاء، للخروج من وعكتها الصحية سريعًا