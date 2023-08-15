الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

كسرتيني يا أمي، أول تعليق من أحمد شيبة على وفاة والدته

أحمد شيبة، فيتو
أحمد شيبة، فيتو

توفيت منذ قليل، والدة الفنان الشعبي أحمد شيبة، داخل مستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعدما دخلت في وعكة صحية شديدة على مدار شهر أغسطس الجاري.

 

وتستعد أسرة المطرب أحمد شيبة، لاستخراج كافة تصاريح الدفن، من الجهات المختصة لتشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير في المدافن الخاصة بالأسرة في محافظة الإسكندرية.

 

في هذا السياق، علق المطرب أحمد شيبة، على وفاة والدته، معبرًا عن صدمته وحزنه الشديد، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه على “فيس بوك”: “أمي في ذمة الله، حياتي وعمري كله راح مني، كسرتيني يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده الله يرحمك يا نور عيني ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني ع فراقك”

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وكانت تدهورت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

وفاة والدة أحمد شيبة، فيتو

وكشف محمود نجل أحمد شيبة، في تصريحات سابقة، تفاصيل الحالة الصحية لجدته، مؤكدًا أنها في حالة حرجة، وذلك بِنَاء على حديث الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المختصين بمتابعة حالتها.

 

وقال محمود، إنه يتمنى الشفاء لجدته، وطالب من جمهور والده أحمد شيبة ومحبي جدته الدعاء لها بالشفاء، للخروج من وعكتها الصحية سريعًا.

 

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