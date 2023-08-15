لحظة انفجار مصنع كيماويات في تل أبيب (فيديو)

تل أبيب، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.



وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، "وردت معلومات عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون.

وأضافت الهيئة في تغريدة عبر منصة "إكس": "تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على عدة نقاط اشتعال. وقد تم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".



وقالت الهيئة تم الإبلاغ عن ثلاثة جرحى، واحد في حالة خفيفة واثنان في حالة متوسطة.



ولفتت إلى انتقال فريق من خبراء المتفجرات للتعامل مع مواد متفجرة محتملة في موقع الحادث.



فيما نشرت فضائية “العربية الحدث”، مقطع فيديو للحظة وقوع الانفجار.

مقتل جندي إسرائيلي في تدريبات عسكرية

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان الصادر عنه أمس الإثنين، أن جنديًّا من قواته من وحدة النخبة، قتل أثناء تدريبات بقاعدة عسكرية وسط إسرائيل.



وأضاف الجيش الإسرائيلي "سقط جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء تدريباته في وسط البلاد".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الجندي على ما يبدو فقد وعيه نتيجة الجفاف والإجهاد الحراري بسبب الحرارة التي سادت بالأمس.

ووصلت فرق طبية إلى مكان الحادث أجرت الإنعاش القلبي الرئوي للجندي، وفي النهاية أعلن وفاته.

وعقب الحادث أمرت السلطات العسكرية بوقف فوري لجميع تدريبات القوة والرجل على الأرض بغض النظر عن مكان التدريب ومنع ممارسة أي نشاط بدني شاق لمدة 24 ساعة.

من جانبها، فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيق في ملابسات الحادث، وفي نهاية التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.

وفي وقت سابق أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 4 جنود نتيجة انقلاب مركبة عسكرية خلال رحلة روتينية في شمال إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية “وصفت جراح الجنود ما بين المتوسطة والطفيفة”.

إجلاء الجنود

وأوضح الجيش في البيان “أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم”. مؤكدًا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.