الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

المدن الجامعية بجامعة
المدن الجامعية بجامعة الأزهر، فيتو

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الجاري حتى 5 من سبتمبر المقبل 2023م.

 

التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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رابط التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر 

وأهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من خلال هذ الرابط.

 

رئيس جامعة الأزهر يشيد بمركز بحوث المنتجات الزراعية بأسيوط

وخلال زيارته اليوم لفرع جامعة الأزهر بأسيوط تفقد  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه  الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد يوسف؛ مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها التابع لكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط.

وأكد الدكتور سلامة داود أن ما يقوم به مركز البحوث يعد علامة مضيئة نباهي بها بين الجامعات المصرية، وتجسيدًا حقيقيًّا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، خاصة وأن منتجات المركز تجد إقبالًا كبيرًا من منسوبي الجامعة والمواطنين في محافظات الوجه القبلي.

وخلال الجولة تفقد  رئيس الجامعة وحدة تصنيع منتجات الألبان، ومزرعة الإنتاج الداجني، وقام بافتتاح وحدة  تصنيع وتوزيع منتجات المنظفات الصناعية التي تشمل: خط إنتاج من ماكينات أتوماتيكية، وماكينة خلط ذات قلاب محوري، إضافة إلى ماكينة لتعبئة سوائل لزجة أتوماتيكيًّا، وأخرى لتعبئة سوائل خفيفة أتوماتيكيًّا، بجانب ماكينة تقفيل أوتوماتيكية، وماكينة لزق إستيكر أتوماتيكية، كما تتضمن أيضًا وحدة لمعالجة المياة لإنتاج ماء مقطر، إضافة إلى كمبروسر هواء لتشغيل ماكينات متباينة السعة.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف، مدير المركز، أن المشروع يهدف إلى تحقيق رسالة جامعة الأزهر في خدمة المجتمع وتوفير منتجات بأسعار ميسرة وجودة عالية؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين من خلال إنتاج بعض منتجات المنظفات الصناعية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لجميع منسوبي فرع الجامعة وجميع مواطني محافظات الصعيد، والاكتفاء الذاتي من منتجات المنظفات الصناعية لجميع الكليات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية لفرع الجامعة من محافظة المنيا حتى محافظة أسوان؛ حيث أصبح لفرع الجامعة قطاع منتج من خلال المركز ومنتجاته.

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