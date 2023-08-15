الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 -8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 15-8-2023 فى مصر

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى  33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22  والعظمى 34

سيوة: المحسوسة: 36

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  34

الإسماعيلية: المحسوسة:  36

السويس: الصغرى 24 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 42

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 40

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 37

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى  24 والعظمى 37

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 28  والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة:43


كيفية قياس درجات الحرارة في الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطًا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًّا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.

 

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