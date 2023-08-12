السبت 12 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. قرار جديد يعطل حكمًا لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور.. وطالبة تتخلص من حياتها بسبب مجموعها في الثانوية العامة

مرتضي منصور والخطيب،
مرتضي منصور والخطيب، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

النيابة تعاين حريقا هائلا في عقار مكون من 12 طابقا بالسيدة زينب (فيديو وصور)

تعاين نيابة السيدة زينب مكان حريق هائل نشب في عقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة السيدة زينب، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

 

طالبة تتخلص من حياتها بسبب مجموعها في الثانوية العامة

أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي ترغب فيها.

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النقض تلغي حكما بـ الأشغال الشاقة في جناية إحراز هيروين وبندقية في الزقازيق

 

قضت محكمة النقض اليوم السبت بإلغاء حكم محكمة جنايات الزقازيق بالسجن ١٥ عاما وغرامة نصف مليون جنيه للمتهم ( م. ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلاقات.

 

أسباب الحكم ببراءة لاعب الزمالك السابق بعد إدانته بسرقة عقد زواجه العرفي (مستند)

أودعت محكمة مستأنف الهرم حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة إسلام جابر، لاعب الزمالك السابق، من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي من سيدة تدعى أسماء.ح بعد الحكم بإدانته في محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويض للمجني عليها.

 

السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل عامل بـ إمبابة

 

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم السيدة زينب، المتهم «علي. م» بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة إمبابة.    

   

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

                  

قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في  الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية  إلى رئيس محكمة النقض  للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.

 

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال 

 

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق  بتهمة سب وقذف رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 1000 لسنة 2023م جنح اقتصادي.

 

السيطرة على حريق مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى


تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مصنع  طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى.

  

ضبط صاحب مجموعة صيدليات غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

  

ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مجموعة صيدليات بالفيوم غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع  والامتناع عن سداد أموال المستحقة للدولة.

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