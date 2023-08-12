السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

طالبة تتخلص من حياتها بسبب مجموعها في الثانوية العامة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي ترغب فيها.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم. 

 

وكشفت التحريات أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع 51 % فانتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي كانت تريدها، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

 

Advertisements

 

وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية أمن القاهرة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

نشوب حريق هائل في عقار مكون من 12 طابقا بالسيدة زينب ( فيديو وصور)

مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "العلمين - وادي النطرون"

مصرع سيدة وابنتها وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

خلال 24 ساعة، الأمن العام يضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى

صاحب محل يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية

ضبط صاحب مجموعة صيدليات غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

ضبط منتحل صفة مسئول حكومى للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

أسباب زيادة أسعار الذهب 240 جنيها في 3 أيام.. جرام 21 يصل إلى 2400 جنيه.. وزيادة الطلب على المعدن الأصفر وراء الارتفاع

البطولة العربية، اشتباكات بين لاعبي النصر والهلال ورد مفاجئ من رونالدو (فيديو)

بكاء رونالدو بسبب إصابته القوية بالركبة في مباراة النصر والهلال (فيديو)

الصحة العالمية: 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

Advertisements

منوعات

المزيد

كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد المدخنين

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 12 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرير في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والاستقرار والمال الكثير

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية