السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل عامل بـ إمبابة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم السيدة زينب، المتهم «علي. م» بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا بوصول المجني عليه مصابا بطعنات في الكتف اليسرى بسبب خلافات بينه وبين المتهم «يوسف. ح»، حيث نشبت مشادات كلامية بينهما فقام المتهم بالتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» وتم تحرير محضر بالواقعة. وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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