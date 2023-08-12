السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب مجموعة صيدليات غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مجموعة صيدليات بالفيوم غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع  والامتناع عن سداد أموال المستحقة للدولة.

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات، مقيم بمحافظة الفيوم لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" أو امتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

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غسل الأموال 

وكشفت التحقيقات قيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مباحث الأموال العامة الكسب غير المشروع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة غسل الأموال

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