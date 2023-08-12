السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

النقض تلغي حكما بـ الأشغال الشاقة في جناية إحراز هيروين وبندقية في الزقازيق

محكمة النقض، فيتو
محكمة النقض، فيتو

قضت محكمة النقض اليوم السبت بإلغاء حكم محكمة جنايات الزقازيق بالسجن ١٥ عاما وغرامة نصف مليون جنيه للمتهم ( م. ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلاقات.

 

 وقدم ميشيل حليم المحامي بالنقض مذكرة أسباب للطعن بالنقض للخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ إجرآت جنائية فقد افتقد الحكم تاريخ اذن النيابة العامة وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط.

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 وأضاف “حليم” أن الحكم الطعين قد انتهي لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة لدي الطاعن دون ان يرد ماهي الادلة التي ساقته الي استظهار ذلك القصد ودون ان يضبط المتهم في حالة بيع او شراء ودون ان يضبط معه ثمه ادوات تقطيع او موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفآ لما استقرت اليه مبادئ محكمة النقض في هذا الشآن وان مجرد القول بضبط كمية لدي الطاعن لاتنبئ بتوافر قصد الاتجار.

 

 وتابع محامي المتهم، الطاعن ان الحكم قد اغفل بيان مفصلا عن تقرير المعمل الجنائي للسلاح المضبوط وبيان وافي عن ما جاء بشأن المواد المخدرة المزعوم ضبطها لدي الطاعن وكانت المادة ٣١٠ آ ج استلزمت تسبيب الاحكام بآيراد بيانات معينة ضمانا لا غني عنه لسير العدالة وحتي تتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها في تصحيح الاحكام وقال ميشيل حليم محامي الطاعن ان محكمه اول درجة قد اهدرت حق الدفاع في آمر جوهري الا وهو الخصومة المسبقة مع ضابط الواقعة والفيديوهات المقدمة امام محكمة اول درجة التي ثبت براءة المتهم وان للواقعة صورة اخري وانه تم ضبط المتهم الطاعن من منزله وليس بسيارته كما قرر ضابط الواقعة وقد قضت محكمة النقض بالغاء الحكم وتصحيحه بالقضاء مجدد بالاكتفاء بسجن المتهم ٦ سنوات.

 

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محكمة النقض ميشيل حليم المحامي بالنقض ميشيل حليم محكمة جنايات الزقازيق

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