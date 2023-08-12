السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق  بتهمة سب وقذف رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 1000 لسنة 2023م جنح اقتصادي.

وفي وقت سابق نظرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة بها 3 طلبات رد من مرتضى منصور، لـ 3 دوائر قضائية بالمحكمة.

كما تنظر الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 المرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا لـ مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات، ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

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يذكر أن مرتضى سبق وقام برد قضاه المحكمه فى قضيه أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) فى القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية قضى بجلسة 12 /4 /202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة القضاة ذات الدائرة الموقرة وقضى برفض الدعوى بجلسة 19 /4 /2023.

المحكمة الإقتصادية مرتضى منصور نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور

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