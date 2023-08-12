السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

غسل الاموال،فيتو
غسل الاموال،فيتو

ألقى  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  القبض على 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع  بالجيزة.

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مكافحة جرائم غسل الأموال

وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ويأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

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