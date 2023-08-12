أسباب الحكم ببراءة لاعب الزمالك السابق بعد إدانته بسرقة عقد زواجه العرفي (مستند)

أودعت محكمة مستأنف الهرم حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة إسلام جابر، لاعب الزمالك السابق، من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي من سيدة تدعى أسماء.ح بعد الحكم بإدانته في محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويض للمجني عليها.

حيثيات الحكم ببراءة لاعب الكرة إسلام جابر من سرقة عقد الزواج العرفي

وجاءت في حيثيات الحكم الذي صدر لصالح دفاع المتهم "عبد العزيز سالم" حيث إنه وعن موضوع الدعوى لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أخلت في ذكر وقائع الدعوى لها أو بعضها وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى.

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واستندت المحكمة في حكمها ببراءة المتهم بعد إدانة بالسجن لمدة عام في حكم أول درجة، أن الحكم أول درجة خلا من سمة دليل علي وقوع جريمة السرقة سوي أقوال المبلغة والتي جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث والتي تعدو أن تكون رأي لشخص مجريها وأيًّا كانت طبيعة العلاقة بين طرفي الخصومة سواء كانت زواج عرفي أم لا فهي غير مطروحة على المحكمة، وأن المطروح على المحكمة قاصر على واقعة سرقة عقد الزواج العرفي وأن الدليل فيها جاء قاصرًا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرًا على أقوال المجني عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضي معه براءة المتهم.

وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الدعوى تدور وجودًا وعندما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة أجلتها في قضاياها السابقة إلى براءة المتهم وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها ٧٥ جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

تحرير محضر ضد إسلام جابر بسرقة عقد الزواج العرفي

وكانت البداية بتحرير سيدة في العقد الثالث من عمرها محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير، تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وقالت السيدة خلال التحقيقات أمام النيابة إنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب والاعتراف بالجنين.

وبناء عليه، قضت محكمة الهرم خلال حكم أول درجة بحبس اللاعب الشهير لمدة عام مع الشغل في سرقة العقد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية رقم 57069 جنح الهرم.

وفي خطوة أخرى في القضية، قدم لاعب الكرة الشهير معارضة على حكم حبسه لمدة عام، واستندت السيدة أ.ح بمستندات وأدلة وشهادة شهود والتي بين بينهم صديقة للطرفين وحارس العقار، أثبتت تلك الأدلة تردد إسلام جابر على منزل الزوجية، وتم تأييد الحكم بالحبس.

وفي الحكم ثاني درجة، قضت محكمة مستأنف الهرم ببراءة لاعب الكرة لصالح المحامي عبد العزيز سالم دفاع إسلام جابر، من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، استنادًا على الأسباب السابقة.