السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تعاين حريقا هائلا في عقار مكون من 12 طابقا بالسيدة زينب (فيديو وصور)

الحريق، فيتو
الحريق، فيتو

تعاين نيابة السيدة زينب مكان حريق هائل نشب في عقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة السيدة زينب، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى الطابق الـ 12 بعقار سكني بمنطقة السيدة زينب، ودفعت الحماية المدنية بـ 5  سيارات إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات تمركزت في محيط البلاغ، وفرضت قوات الشرطة كردون أمني فيما يتولى رجال الإطفاء أعمال محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة السيدة زينب مديرية أمن القاهرة السيدة زينب

مواد متعلقة

أبرز قضايا اليوم، قرار جديد يعطل حكمًا لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور.. وتأجيل محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة

النقض تلغي حكما بـ الأشغال الشاقة في جناية إحراز هيروين وبندقية في الزقازيق

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الشابو والحشيش بالإسماعيلية

تجديد حبس عاطل بتهمة الإتجار في الهيروين بالإسماعيلية

السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل عامل بـ إمبابة

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

النيابة العامة تنتدب المعمل الجنائي لكشف لغز حريق مركز بحوث الغازات بالتبين

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

أسباب زيادة أسعار الذهب 240 جنيها في 3 أيام.. جرام 21 يصل إلى 2400 جنيه.. وزيادة الطلب على المعدن الأصفر وراء الارتفاع

البطولة العربية، اشتباكات بين لاعبي النصر والهلال ورد مفاجئ من رونالدو (فيديو)

بكاء رونالدو بسبب إصابته القوية بالركبة في مباراة النصر والهلال (فيديو)

الصحة العالمية: 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

Advertisements

منوعات

المزيد

كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد المدخنين

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 12 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرير في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والاستقرار والمال الكثير

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية