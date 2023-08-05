أخبار الرياضة اليوم: خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي.. ومرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك إلى اجتماع طارئ
شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:
رغم إعلان رحيله، مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك إلى اجتماع طارئ
دعا مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - إلى عقد جلسة اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
كرة اليد، منتخب مصر يفوز على أيسلندا في مونديال الناشئين
كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، الفوز أمام منتخب أيسلندا بنتيجة (33-30)، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.
حقيقة تسريب برومو صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك
الزمالك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وهو يرتدي قميص الزمالك.
وانتشرت الصورة على أنها تسريب من برومو تقديم صفقة رمضان صبحي لاعبا جديدا في صفوف الزمالك.
وكانت قد انتشرت العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية أن رمضان صبحي في مفاوضات للانضمام إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.
اتحاد الكرة يفشل في إيجاد راع لدوري المحترفين، تعرف على التفاصيل
دوري المحترفين، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن جمال علام رئيس الجبلاية سيجتمع بأندية الدوري خلال أيام لحسم مصير دوري المحترفين.
وفجر المصدر مفاجأة بأن اتحاد الكرة فشل حتى الآن في إيجاد راعٍ لدوري المحترفين لعدم رغبة أي من الرعاة بالحصول على رعاية الدوري للقسم الثاني.
الأهلي يضع شرطا أمام عبد الحفيظ للانضمام إلي شركة الكرة
الأهلى، قالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة وضعوا شرطا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل انضمامه إلى العمل بشركة الكرة بعد قرار توجيه الشكر له.
الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)
كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موافقة اتحاد الكرة على فتح باب القيد للقلعة البيضاء من قيد القائمة الأولى للفريق للموسم الجديد.
مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل
توج فريق القوة الجوية بقيادة المدرب المصري مؤمن سليمان بكأس العراق بعد الفوز على نظيره فريق أربيل لنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.
بعد سيد عبد الحفيظ ورئيس الجهاز الطبي، اتجاه داخل الأهلي لإقالة المعد النفسي للفريق
النادي الأهلي، علمت فيتو من مصدر خاص داخل الأهلي عن وجود اتجاه لإقالة أحمد أبو الوفا المعد النفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي انضم للفريق في مارس الماضي.
الشرطة العراقي يضرب السد القطري برباعية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (صور)
فاز نادي الشرطة العراقي على نظيره السد القطري بنتيجة 4 / 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.
بهذه النتيجة يتأهل الشرطة العراقي لنصف نهائي البطولة العربية بينما يودع السد القطري البطولة من دور الـ8.
مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع الكرواتي جفارديول
نجح نادي مانشستر سيتي في إتمام صفقة المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من فريق لايبزيج الألماني.
وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع جفارديول مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق.
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