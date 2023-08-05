الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

بعد سيد عبد الحفيظ ورئيس الجهاز الطبي، اتجاه داخل الأهلي لإقالة المعد النفسي للفريق

أحمد أبو الوفا،
أحمد أبو الوفا، فيتو

النادي الأهلي، علمت فيتو من مصدر خاص داخل الأهلي عن وجود اتجاه لإقالة أحمد أبو الوفا المعد النفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي انضم للفريق في مارس الماضي.

 ويأتي ذلك ضمن خطة تغييرات شركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي الذي بدأت برحيل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي ومن ثم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي تدرس مجموعة من الأسماء في الوقت الحالي بعد الاستقرار على رحيل أبو الوفا.

 

 

تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة في النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي، أعلن تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة خلفًا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد ظهر أمس الجمعة  بين الكابتن محمود الخطيب طيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

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جاء ذلك في بيان رسمي أصدره  الأهلي ذكر فيه،أن النادي قرر تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر أمس الجمعة  مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

 

دور خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والأفريقي.

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في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

 

 

 وكان النادي الأهلي، أعلن في بيان رسمي توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيدًا بما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم.

النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده.

 

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الأهلي القلعة الحمراء المعد النفسي للفريق الأول سيد عبدالحفيظ احمد أبو الوفا

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