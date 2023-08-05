مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل

توج فريق القوة الجوية بقيادة المدرب المصري مؤمن سليمان بكأس العراق بعد الفوز على نظيره فريق أربيل لنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

أهداف مباراة القوة الجوية وأربيل في كأس العراق

سجل خدف القوة الجوية الوحيد اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 28.

وتوج مؤمن سليمان بثلاثة ألقاب مع القوة الجوية وهي الدوري وكأس السوبر وأخيرا بطولة كأس العراق.

يذكر أن مؤمن سليمان يقود القوة الجوية منذ 17 أبريل 2023، بمساعدة مواطنيه عمرو فتحي وحسن موسى.

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وكان القوة الجوية حل وصيفًا في جدول ترتيب الدوري العراقي 2022-2023، بفارق 4 نقاط عن البطل الشرطة.