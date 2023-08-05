الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

حقيقة تسريب برومو صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

الزمالك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وهو يرتدي قميص الزمالك.

وانتشرت الصورة على أنها تسريب من برومو تقديم صفقة رمضان صبحي لاعبا جديدا في صفوف الزمالك.

وكانت قد انتشرت العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية أن رمضان صبحي في مفاوضات للانضمام إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الصورة المنتشرة مفبركة ولم يتم تصوير برومو في الأساس.

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وتابع المصدر حديثه أن هناك وكلاء عرضوا رمضان صبحي على الزمالك ولكن النادي لم يقدم عرضا رسميا.

لا يتوفر وصف.
رمضان صبحي، فيتو 

 رمضان صبحي صفقة الزمالك المنتظرة

واقتراب رمضان صبحي من الزمالك، في كل ميركاتو يتصدر هذا العنوان كافة الأخبار المرتبطة بصفقات نادي الزمالك الجديدة.

منذ انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز والذي أحدث ضجة كبيرة بعد ما رفض التجديد لبيته النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر، تتزايد الأخبار أن رمضان صبحي على بعد خطوة من الانضمام إلى الزمالك.

ولكن مع انتهاء الميركاتو الصيفي تجد رمضان صبحي مستمرا في بيراميدز بشكل طبيعي والزمالك ضم العديد من الصفقات في الصيف والشتاء ولا يوجد بها اسم رمضان صبحي.

ووفقا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك فإن هناك وكلاء عرضوا رمضان صبحي على الزمالك بالفعل ولكن ليس هناك أي عرض رسمي من القلعة البيضاء لصاحب الـ26 عاما.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وتبدأ اليوم السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  للاعبين  لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد. 

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة. 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

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