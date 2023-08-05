الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

رغم إعلان رحيله، مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك إلى اجتماع طارئ

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

دعا مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - إلى عقد جلسة اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وقال مصدر إن مرتضى منصور أخبر مجلس إدارة الزمالك بعقد اجتماع طارئ بعد العودة من السعودية لمعرفة حيثيات ما دار معه خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر: الاجتماع سيتضمن مناقشة متطلبات الفترة المقبلة في كافة أمور نادي الزمالك.

وتابع المصدر الاجتماع سيتضمن أيضا مناقشة الأزمات التي يتعرض لها النادي ومتطلبات فريق الكرة والألعاب الأخرى ووضع حل لتلك الأزمات.

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وكان مرتضى منصور، أعلن رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”. 

 

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ  104 ملايين جنيه”.

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

وأضاف موجها رسالته لممدوح عباس:" أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".

 

مرتضى منصور: أمير ابني لا يرغب في العودة

وتابع مرتضى منصور حديثه: “أمير تعاقد مع ثلاثة لاعبين ورحل عن منصبه ولا يرغب في العودة، وأحمد أيضا يريد أن يرحل وتعاقد مع صفقة قوية لألعاب الصالات”.

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مرتضى منصور: تركت في النادي 21 مليون جنيه

وقال:" الزمالك موقوف قيده بسبب  نادي سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج وأنا تركت في النادي 21 مليون جنيه يدفعوهم لمستحقات أتشيمبونج.

 

مرتضى منصور يكشف موقفه من عقوبة كهربا

وواصل حديثه متحدثا عن كهربا: “لن أترك دولارا واحدا في غرامة كهربا أو أوافق على تقسيط الغرامة”.

 

وأشار إلى أن غدا هو آخر يوم لدفع غرامة كهربا، مبينا أنه إذا لم يدفع سيتم إيقافه رسميا والغرامة ستساعد الزمالك في أزماته كثيرا.

 

مرتضى منصور يعاتب شيكابالا

وتابع:" كنت أريد من شيكابالا عندما يتحدث أن يكمل حديثه، ويعلن أن الأزمات التي في النادي بسبب ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة النادي.

 

انتخابات نادي الزمالك 

واختتم مرتضى منصور حديثه بأن الانتخابات سوف تفتح يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة،  قائلًا: من يريد النزول للانتخابات يتقدم.
 

 

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