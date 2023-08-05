السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع الكرواتي جفارديول

جفارديول يوقع لمانشستر
جفارديول يوقع لمانشستر سيتي،فيتو

نجح نادي مانشستر سيتي في إتمام صفقة المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من فريق لايبزيج الألماني.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع جفارديول مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق.

جفارديول يوقع لمانشستر سيتي، فيتو 

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال 

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال، على ملعب ويمبلي، غدا الأحد، في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (الدرع الخيرية - كأس السوبر).

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال 

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال عبر قنوات بي إن سبورتس وتحديدا قناة بي إن سبورتس بريميم 1.

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