الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

الشرطة العراقي يضرب السد القطري برباعية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (صور)

السد القطري والشرطة
السد القطري والشرطة العراقي، فيتو

فاز نادي الشرطة العراقي على نظيره السد القطري  بنتيجة 4 / 2،  في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

بهذه النتيجة يتأهل الشرطة العراقي لنصف نهائي البطولة العربية بينما يودع السد القطري البطولة من دور الـ8.

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 
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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 

أهداف مباراة السد القطري والشرطة العراقي

سجل هدف السد القطري اللاعب أكرم عفيف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 24، ثم تعادل أمير صباح خضير في الدقيقة 32، وسجل رستم الهدف الثاني للشرطة العراقي من ضربة جزاء في الدقيقة 59، ثم سجل أحمد فرحان الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يختتم رستم أهداف الفريق العراقي بالدقيقة 78، بينما سجل هدف السد الرابع اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 81.
 

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 
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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 

وانطلقت اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 

اتحاد جدة –  78,03 مليون يورو 
الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو
السد القطري – 45،43 مليون يورو
الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو 
الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو
النصر السعودي – 128,58 مليون يورو 
الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو
الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

وانفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي ليفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف،بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد

وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية

الهلال السعودي Vs الاتحاد السعودي 
الساعة: 9 مساء

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي
الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي 
الساعة: 9 مساء

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