أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

وسط ترقب المصريين، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم سعر الفائدة

عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لتحديد سعر الفائدة في البنوك خلال الفترة المقبلة.

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور ويفجر مفاجأة بخصوص الحجز على أموال الزمالك

أكد كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه تم حجز على حساب واحد فقط من حسابات نادي الزمالك، وكان يتواجد فيه 51 مليون جنيه فقط، وهذا الحجز منذ عام.

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بعد زواج دام 18 عاما، انفصال رئيس وزراء كندا عن زوجته صوفي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي انفصالهما أمس الأربعاء بعد زواج دام لمدة 18 عامًا، وكانا قد تزوجا في مايو 2005 ولديهما ثلاثة أبناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 03-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أسعار الذهب اليوم الخَميس آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

مفاجأة، بن شرقي عرض نفسه على الأهلي، وهذا رد كولر

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الجزيرة الإماراتي السابق، عرض نفسه على إدارة النادي الأهلي، للعب بين صفوفه.

داليدا خليل تتصدر تويتر بعد صورها المثيرة مع عمرو دياب ومتابعون: العيون اللي جابت رجلين الهضبة

داليدا خليل، تصدرت داليدا خليل موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد انتشار صورها الرومانسية والمثيرة مع عمرو دياب في الساحل الشمالي.

على طريقة نيرة أشرف، عاطل يقتل سيدة بـ"سكين تين شوكي" لرفضها الارتباط به بالمنوفية

على طريقة نيرة أشرف، أقدم عاطل على قتل سيدة بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، باستخدام سكين التين الشوكي، بعد رفضها الارتباط به عقب طلاقها، ليقرر الانتقام منها وقتلها بعدة طعنات في الشارع وأمام المارة.

اليوم العالمي للبطيخ، الأصل أفريقي والبداية مُرة والفراعنة حلوه وتوت عنخ أمون أدمن قزقزة لبه

فاكهة البطيخ، يحتفل العالم اليوم 3 أغسطس باليوم العالمي للبطيخ، هذه الفاكهة الصيفية التي يعشقها الكبار والصغار في كل مكان في العالم، وقد جاءت فكرة تخصيص يوم سنوي للاحتفال بالبطيخ، وليس البطيخ عامة ولكن البطيخ الأحمر الأكثر انتشارًا، نظرًا لاحتواء البطيخ الفاكهة الصيفية على مجموعة كبيرة من الفوائد أولها ترطيب الجسم بما يحويه من كمية كبيرة من الماء تفيد في مواجهة الحر الشديد في الصيف.

استنفار أمني وإجلاء موظفين، ماذا يحدث في مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)

إخلاء واستنفار أمني، لحظات عصيبة شهدها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط أنباء عن إطلاق نار محتمل، بعد بلاغ من مجهول.

خبير يوجه رسالة عاجلة لإثيوبيا بعد توابع زلزال إريتريا: أفرغوا السد قبل فوات الأوان

زلزال إريتريا، حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية في إريتريا وعلى الحدود الاثيوبية وتأثير هذه الزلزال على سد النهضة الإثيوبي.

الليلة، الزمالك فى مواجهة مصيرية أمام النصر السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اليوم مع النصر السعودي فى البطولة العربية.

الدولار يضرب بالتصنيف الائتماني الأميركي عرض الحائط ويقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع

سعر الدولار اليوم، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الخميس، غير مكترث بخفض التصنيف الائتماني الأميركي الذي ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية المالية للولايات المتحدة ومستفيدا من بيانات قوية للوظائف في القطاع الخاص.

كشف لغز العثور على جثة سيدة داخل جوال بالثلاجة في الإسكندرية

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل ثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة، والتي جرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.

حريق هائل بمدينة فينيكس الأمريكية، والنيران تلتهم 4 مبان

نشب حريق كبير في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية وهذا ما أكدته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية وشارك في إطفائه أكثر من 100 من رجال الإطفاء.

عزيز الشافعي: مش شايف ملحن في الوسط غيري وبكره الأهلي وبشجع أي فريق أفريقي بيلعب معاه

عزيز الشافعي، قال الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي: "الوحيد اللي ممكن أغني من ألحانه هو الموسيقار محمد عبد الوهاب ومش شايف ملحن في الوسط غيري".

زيزو وشيكا أمام رونالدو وماني، ماذا يقول التاريخ في مواجهات الزمالك والنصر السعودي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس إلى ملعب مدينة الملك فهد بالطائف حيث يشهد لقاء قمة عربية بين فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي في ختام دور المجموعات بالمجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان للأندية بالسعودية.

تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب التخلف عن مواعيد التقديم لمرحلة التنسيق

تنسيق الكليات 2023، يبحث الطلاب عن طريق وكيفية التعامل مع موقع تنسيق الجامعات 2023، وكيفية تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الكليات 2023، لطلاب الثانوية العامة 2023، وكيفية التعامل مع الأخطاء في خطوات التنسيق وكيفية تفادي تلك الأخطاء.

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد إعلان رحيله عن الزمالك، ومتابعون: ده فيلم ولسه النهاية

تصدر مرتضي منصور منصة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد إعلان رحيله عن رئاسة نادي الزمالك وفتح الانتخابات يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة.

تعهد جديد من أمريكا لرئيس النيجر: ملتزمون بإعادتك إلى السلطة

انقلاب النيجر، قام الوزير أنتوني بلينكن بإبلاغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر وهذا مأ اكدته وزارة الخارجية الأمريكية.

اليوم، آخر موعد لاستقبال رغبات الطلاب في إجراء اختبارات القدرات بتنسيق الكليات 2023

تنسيق الكليات 2023، يستمر اليوم موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات كآخر موعد في استقبال تسجيل رغبات اختبارات القدرات، وأن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة، وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي.

رغم العرض المغري للانتقام من الأهلي، موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

اكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لا يريد الانتقال إلى نادي الزمالك مطلقًا، رغم محاولات مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد معه، وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "رمضان يريد العودة إلى الأهلي، وشعرت بأن الباب ليس مغلقًا أمام عودته مستقبلا بعد الحديث بالأمس مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة".

مدير معبد الأقصر يرد على صور تشويه تمثال رمسيس الثاني (فيديو)

تمثال رمسيس الثاني، علق أحمد عربي مدير معبد الأقصر، على الجدل المثار بشأن تمثال الملك رمسيس الثاني والخلاف حول موقعه بواجهة المعبد ووضعه بالهيئة الأوزيرية وتشويهه.

ابتكار العشق، مصور يبني منزله على شكل كاميرا ويسمي أبناءه بأسماء ماركات شهيرة (صور)

بالحب يولد الابتكار، هذا ما فعله مصور هندي شيد منزله على طراز الكاميرا وأطلق عليه اسم "كليك" بعد تسمية أبنائه بماركات شهيرة حبًّا وتقديرًا للتصوير الفوتوغرافي.