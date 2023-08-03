ابتكار العشق، مصور يبني منزله على شكل كاميرا ويسمي أبناءه بأسماء ماركات شهيرة (صور)

بالحب يولد الابتكار، هذا ما فعله مصور هندي شيد منزله على طراز الكاميرا وأطلق عليه اسم "كليك" بعد تسمية أبنائه بماركات شهيرة حبًّا وتقديرًا للتصوير الفوتوغرافي.

وأصبح المصور رافي هونجال وعمره 49 عامًا الآن، حديث البلدة بعد تصميم منزله على شكل كاميرا، وهو والذي كلفه 71 روبية حسبما ذكرت الصحف الهندية.

وأطلق المصور الهندي على المنزل اسم "Click"، ومن قبل أطلق على أبنائه الثلاثة أسماء ماركات كاميرات شهيرة وهي كانون ونيكون وإبسون، واستغرق الأمر عامين ونصف لبناء المنزل الشهير في Belagavi.

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جاءت فكرة المنزل نتيجة شغفه الدائم بفنه، إذ بدأ اهتمام رافي بالتصوير الفوتوغرافي في أوائل سن المراهقة تقليدا لشقيقه المصور براكاش.

وبعد فترة وجيزة من إكمال SSLC الخاص به في أواخر الثمانينيات، قرر رافي أن يجعل التصوير الفوتوغرافي مهنته، حسبما ذكرت News Minute.

ووصف هونجال لوكالة الأنباء IANS شكل بناء منزله: "الطابق الأول تم بناؤه على شكل طابعة إبسون، والطابق الثاني به نافذة على شكل عدسة نيكون في المنتصف، ونافذة غرفة النوم في الطابق الثالث على شكل فلاش كانون وجدار الشرفة مع زر".

ملياردير هندي في سوق العقارات البريطانية

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الملياردير الهندي، رافي رويا، اشترى قصرا في لندن كان مملوكًا لرجل الأعمال الروسي أندري جونتشارينكو، نظير 113 مليون جنيه إسترليني (145 مليون دولار).



ومن جانبها ذكرت وكالة بلومبيرج، أن عائلة رجل الأعمال الهندي، التي تمتلك شركة الاستثمار المالي إيسار جروب مع آخرين، اشترت قصر "هانوفر لودج" الذي يطل على متنزه "ريجنت بارك" هذا الشهر.



وتجدر الإشارة إلى أن القصر كان مملوكا لرجل الأعمال الروسي، جونتشارينكو، وهو نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة جازبروم إنفست يوج، أوحد أفرع شركة الطاقة الحكومية الروسية جازبروم. وكان جونتشارينكو قد اشترى القصر عام 2012 مقابل 120 مليون جنيه استرليني.



وتسلط هذه الصفقة الضوء على السرية التي لا تزال تحيط بصفقات بيع العقارات الفاخرة بالعاصمة البريطانية، رغم محاولات الحكومة لتحقيق مزيد من الشفافية في هذه السوق.