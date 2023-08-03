تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب التخلف عن مواعيد التقديم لمرحلة التنسيق

تنسيق الكليات 2023، يبحث الطلاب عن طريق وكيفية التعامل مع موقع تنسيق الجامعات 2023، وكيفية تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الكليات 2023، لطلاب الثانوية العامة 2023، وكيفية التعامل مع الأخطاء في خطوات التنسيق وكيفية تفادي تلك الأخطاء.

وفي ضوء التقرير التالي تجيب وزارة التعليم العالي، حول إمكانية تخلف الطالب عن مواعيد مرحلة تنسيق الكليات 2023.

الخطأ: إمكانية التخلف عن مواعيد التقديم للمرحلة

الصحيح:

• يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.

يجب على الطالب الرجوع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة، وذلك من خلال الدخول على صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

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تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وتقدم بوابة فيتو لقرائها توقعات تنسيق الكليات 2023 وتنسيق الجامعات الخاصة و تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وتنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

تنسيق الكليات 2023، فيتو

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 /8 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

الحد الأدنى للمرحلة:

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

تقدم فيتو تنسيق الجامعات 2023 في الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة العلمية

-362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر

-22304 طلاب.

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تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الهندسية

-342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

-15013 طالبًا.

تنسيق الكليات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الأدبية

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

-74923 طالبًا.

عدد الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

112240 طالبًا.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

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