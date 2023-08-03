الدولار يضرب بالتصنيف الائتماني الأمريكي عرض الحائط ويقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع
سعر الدولار اليوم، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الخميس، غير مكترث بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي الذي ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية المالية للولايات المتحدة ومستفيدا من بيانات قوية للوظائف في القطاع الخاص.
وظائف القطاع الخاص الأميركي
وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، زيادة وظائف القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقع في يوليو مما دعم الدولار إذ أشارت البيانات لاستمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
مؤشر الدولار
ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو في الجلسة الماضية. وبلغ في أحدث معاملة 102.56 غير بعيد عن أعلى مستوى سجله أمس عند 102.78.
وزاد اليورو 0.06% إلى 1.0944 دولار معوضا بعض الخسائر التي مني به الجلسة الماضية.
الجنيه الإسترليني
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02 % إلى 1.2714 دولار قبيل صدور قرار بنك إنجلترا (المركزي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق، اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في 15 عاما إلى 5.25% من 5 بالمئة.
وسجل الين الياباني زيادة طفيفة إلى 143.31 للدولار إلا أنه لا يزال قرب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع البالغ 143.545 للدولار المسجل في وقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملة 0.14% إلى 0.65465 دولار في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.6079 دولار.
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