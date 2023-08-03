داليدا خليل تتصدر تويتر بعد صورها المثيرة مع عمرو دياب ومتابعون: العيون اللي جابت رجلين الهضبة

داليدا خليل، تصدرت داليدا خليل موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد انتشار صورها الرومانسية والمثيرة مع عمرو دياب في الساحل الشمالي.

عمرو دياب

وتغزل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في جمال الممثلة اللبنانية داليدا خليل، خاصة طلتها الشقية وعيونها الجميلة التي جذبت عمرو دياب لها.

داليدا خليل إنستجرام

صور داليدا خليل التي نشرتها على إنستجرام، حصدت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين خلال وقت قصير جدًّا، وكتب المتابعين والنجوم العديد من التعليقات التي حملت رسائل الحب لها ولعمرو دياب.

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وجاءت تعليقات متابعي تويتر كالتالي: "الحب حلو.. صورة تجمع عمرو دياب وصديقته الجديدة داليدا خليل وقصة رومانسية جديدة.. إيه في إيه #عمرو_دياب، العيون اللي جابت رجلين #عمرو_دياب “، نبيذ أبيض وكلماري إن شاء الله نسمع أخبار سعيدة”.

بينما تقمص متابع دور محمد أبو الحسن في مسرحية سك على بناتك وقال ساخرًا: "مين داليدا خليل معلش".

عمرو دياب وداليدا خليل

سادت حالة من الجدل بعد انتشار الصور التي نشرتها اليوم الممثلة اللبنانية داليدا خليل، وظهرت خلالها برفقة الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي.

الصور ظهر فيها الثنائي في حالة رومانسية أدهشت جمهور الهضبة، وبدأ كثيرون في التساؤل ما إن كان عمرو دياب يعيش قصة حب جديدة بعد انفصاله عن دينا الشربيني منذ فترة.

وداليدا خليل وجه غير معتاد وغير معروف لدى الجمهور المصري رغم أنها قد تكون صاحبة شهرة كبيرة في لبنان، وكانت لاحقتها شائعة ارتباطها بالفنان اللبناني جوزيف عطية في وقت سابق، لكن الأخير نفى الأمر وأكد أنها مجرد صديقة.

من هي داليدا خليل؟

داليدا 35 عامًا من مواليد 1988 بشمال لبنان لعائلة مسيحية، وتخرجت في أكاديمية الفنون.

بدأت مسيرتها الفنية في عام 2007 بدور صغير في مسلسل “فيفتي فيفتي” وبعدها انطلقت من خلال الحصول على أدوار أكبر.

أبرز أعمالها

من أبرز الأعمال التي شاركت فيها مسلسلات: الطائر المكسور، ودقة قلب، وذكرى، وأول مرة، وداوئر الحب، وغالبيتها أعمال لبنانية.

مسلسل حلوة وكدابة

في 2013 كانت المحطة الفارقة في مشوارها حين حصلت على دور البطولة في مسلسل “حلوة وكدابة” مع زياد برجي، ومن هنا حصدت شهرتها الحالية في الوسط الفني اللبناني.

إلى جانب أنها ممثلة في مغنية أيضا تمتلك صوتا جيدا وقدمت عدد من الأغاني الناجحة في لبنان.