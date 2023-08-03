الخميس 03 أغسطس 2023
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خارج الحدود

استنفار أمني وإجلاء موظفين، ماذا يحدث في مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

إخلاء واستنفار أمني، لحظات عصيبة شهدها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط أنباء عن إطلاق نار محتمل، بعد بلاغ من مجهول.

وكشف المتحدث الرسمي باسم إدارة شرطة واشنطن هيو كارو بخصوص مبنى الكونجرس أمس الأربعاء أن الشرطة لم تكتشف أي مطلق للنار أو أي إصابات بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونجرس مشيرًا إلى أن البلاغ كان كاذبًا على ما يبدو.

وأضاف هيو كارو: تلقينا بلاغ ولكن لم نعلم من هو ولم نكتشف أي آثار لذلك ولا يوجد أي إصابات أو طلق ناري. 

وفي وقت سابق أعلنت شرطة الكونجرس الأميركي أنها تلقت بلاغًا عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول، الأربعاء، وحثت الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ، وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

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بيان الشرطة 

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".

من جهتها ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن بريدًا إلكترونيًّا أُرسل لموظفي الكونجرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها، والابتعاد عن النوافذ.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه "تم إجلاء كافة الموجودين في مجلس الشيوخ". 

كما تقرر إرسال تعزيزات أمنية مكثفة لمحيط مجلس الشيوخ.

وقالت الشرطة الأمريكية فور تلقي البلاغ إن "عناصرنا تواصل البحث في الكونجرس وفي محيطه بعد تقارير عن إطلاق نار".

وأضافت الشرطة الأمريكية: "نطالب بالابتعاد عن مبنى الكونجرس، ونواصل التحقيقات".

وانتهت القصة بتأكيد الشرطة الأمريكية أن البلاغ عن إطلاق النار كان كاذبًا.

يذكر أن مجلس الشيوخ حاليًّا في عطلة صيفية، وأعضاؤه خارج مكاتبهم، ولا يوجد تهديد حقيقي على حياتهم، بحسب التقارير.

 

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