الخميس 03 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حريق هائل بمدينة فينيكس الأمريكية، والنيران تلتهم 4 مبان

أمريكا، فيتو
أمريكا، فيتو

 نشب حريق كبير في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية وهذا ما أكدته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية وشارك في إطفائه  أكثر من 100 من رجال الإطفاء.

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة فينيكس، يوم الأربعاء، إن الحريق ناجم عن اشتعال الأعشاب، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مباني.

ودعت السلطات المحلية السكان لمغادرة المنطقة أو البقاء في المنازل قدر الإمكان، والحد من أي أنشطة خارج المنازل في المناطق التي تصاعد فيها الدخان.

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وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ولم يصب أحد بأذى، حسب المسؤولين المحليين.

 

أمريكا ترصد مبالغ ضخمة لمكافحة التغيرات المناخية 

وفي هذا السياق قال جو بايدن، إن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو تهديد وجودي.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحاته: "لا أحد يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق بشكل أكبر.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك محاولات داخل الكونجرس الأمريكي، لتعطيل تمويل خطط لمحاربة التغير المناخي، مؤكدًا أن إدارة الغابات الأمريكية ستوفر مليار دولار لزراعة أشجار في المدن".

ونوه بايدن، في حديثه بأنه يعمل على خطة لجعل المجتمعات المحلية تتعافى من آثار موجة الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤثر في 100 مليون أمريكي.

 

التغير المناخي يهدد حياة البشر على كوكب الأرض 

وخلال الفترة الأخيرة بدأ العالم يسلط اهتمامه على ظاهرة التغير المناخي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وانتشار حرائق الغابات في أنحاء العالم.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية الصين بضرورة التنسيق بينهما من أجل تكثيف جهودهما في عملية مكافحة التغيرات المناخية التي يتعرض لها كوكب الأرض.

وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية للتغيرات المناخية وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تعتبر العامل الأكبر في ارتفاع درجات الحرارة وانتشار حرائق الغابات.

وتشهد قارة أوروبا أقسى طقس في تاريخها، وذلك بعد أن حققت درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق، مما تسبب في اندلاع حرائق غابات نيفة في اليونان.

ويهدد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير حياة المواطنين في أوروبا بشكل كبير، حيث أكد تقرير أنه حياة أكثر من 60 ألف مواطن أوروبي مهددة بسبب موجات الحر الشديدة.

 

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مدينة فينيكس ولاية أريزونا الأمريكية أمريكا التغيرات المناخية لتغير المناخي

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