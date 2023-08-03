تعهد جديد من أمريكا لرئيس النيجر: ملتزمون بإعادتك إلى السلطة

انقلاب النيجر، قام الوزير أنتوني بلينكن بإبلاغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر وهذا مأ اكدته وزارة الخارجية الأمريكية .

محمد بازوم رئيس النيجر

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن سيواصل اتصالاته مع الرئيس بازوم لمناقشة التطورات في النيجر.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا، بما يتفق مع موقف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين.

وأكدت الخارجية في بيانها "من جديد أن سلامة وأمن الرئيس بازوم وأسرته لهما أهمية قصوى".

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تكرس جهودها لإيجاد حل سلمي يضمن بقاء النيجر شريكا قويا في الأمن والتنمية في المنطقة.

وسبق لبلينكن أن تحدث أيضا مع رئيس النيجر، الثلاثاء، وكذلك في بداية الأزمة، مكرّرا نداءاته إلى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك نيجيريا والاتّحاد الأفريقي.

ويتمركز في النيجر نحو ألف جندي أميركي كانوا يؤازرون بازوم في مواجهة عمليات شنها متشددون في بلاده.

إجلاء بعض موظفي سفارة أمريكا في النيجر

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، عن عزمها إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك.

وقال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستُبقي على بعثتها مفتوحة، وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.

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وأوضح أن الأفراد سيُنقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية، ولن تُستخدم طائرات عسكرية. لكنه ذكر أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إلا أنه من المرجح اتخاذه.

الولايات المتحدة وأزمة النيجر

أمرت الولايات المتحدة الأربعاء بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في تحديث بشأن النيجر نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني إنها أمرت "نتيجة لهذا التطوّر... بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة" مع عائلاتهم.

ورفعت وزارة الخارجية مستوى التأهّب للنيجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، ناصحة جميع مواطنيها بعدم السفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني.

وأكدت الوزارة أنها خفّضت الأنشطة في السفارة الأمريكية في نيامي وأوقفت كل العمليات اليومية، مشدّدة على أنها لا يمكنها التدخل سوى في حالة الطوارئ.

استقلَّ عدد من المواطنين الأمريكيين الأربعاء رحلات إجلاء فرنسية وإيطالية من نيامي، لكن الولايات المتحدة لم تأمر بإجلاء شامل لمواطنيها.

ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنه لا يوجد أي مؤشّر إلى تهديدات تستهدف الأميركيين في النيجر أو المنشآت الأميركية مثل السفارة.