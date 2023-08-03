الخميس 03 أغسطس 2023
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منوعات

بعد زواج دام 18 عاما، انفصال رئيس وزراء كندا عن زوجته صوفي

رئيس وزراء كندا وزوجته،
رئيس وزراء كندا وزوجته، فيتو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي انفصالهما أمس الأربعاء بعد زواج دام لمدة 18 عامًا، وكانا قد تزوجا في مايو 2005 ولديهما ثلاثة أبناء.

وعين جاستن رئيسا للوزراء في أواخر 2015 حينما كان يبلغ من العمر 43 عامًا، وسرعان ما تحول الزوجان المعروفان بأناقتهما إلى أيقونتين وأصبحا محط انتباه وسائل الإعلام العالمية.

الحياة الشخصية لرئيس الوزراء الكندي وزوجته 

ونشرت مجلة فوج ملفًا شخصيًّا مميزًا لهما في عددها في يناير 2016، تضمن صورًا لهما وهما يحتضنان‭‭ ‬‬بعضهما. وجاء في مقال طويل في المجلة عن ترودو أنه "أدهش البعض بإظهار مشاعره تجاه زوجته في العلن".

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وخلال السنوات الأولى بعد تولي ترودو منصبه، كان كثيرًا ما يُشاهَد مع زوجته في مناسبات اجتماعية وزيارات خارجية.

لكن ظهور صوفي تقلص مع زوجها في السنوات الماضية وهو ما كان مؤشرًا واضحًا على وجود توتر بينهما.

 

وفي ذكرى زواجهما العام الماضي، ذكرت صوفي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد نجحنا معًا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية، وظروف أخرى بين هذا وذلك، وما زلنا نحاول".

وتابعت "العلاقات طويلة الأمد تمثل تحديا في كثير من الجوانب".

وأعلن ترودو عبر إنستجرام "تود صوفي وأنا أن نطلعكم على أنه بعد العديد من النقاشات الجدية والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال". ونشرت صوفي رسالة متطابقة تقريبا على حسابها على إنستجرام.

وقال مكتب ترودو إن الطرفين وقعا اتفاقا قانونيا.

وتابع أنهما "يعملان لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية في ما يتعلق بقرارهما للانفصال، وسيواصلان القيام بذلك بينما يمضيان قدما".

وطلب البيان الصادر عن مكتب ترودو باحترام خصوصية العائلة، وجاء فيه "إنهم لا يزالون عائلة، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة من الأمان والود والتعاون... وستخرج العائلة معا في عطلة تبدأ الأسبوع المقبل".

 

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي وزوجته صوفي ورئيس الوزراء مجلة فوغ

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