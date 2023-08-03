وسط ترقب المصريين، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لتحديد سعر الفائدة في البنوك خلال الفترة المقبلة.

الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية خلال عام 2023

ويعد هذا الاجتماع «الخامس» الذي تعقده لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، إذ عقدت اللجنة اجتماعاتها الأربعة السابقة في أشهر فبراير ومارس ومايو، وكان آخر اجتماع للجنة يوم 22 يونيه الماضي، ويتبقى للجنة 3 اجتماعات أخرى حتى نهاية العام، إذ تعقد لجنة السياسات النقدية 8 اجتماعات خلال العام.

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لجنة السياسات النقدية تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، وقررت الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

أسباب اتخاذ البنك المركزي قراره بشأن تثبيت سعر الفائدة

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه السابق، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة، وأنه على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية، وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

وأضاف أن الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة شهدت بعض التقييد مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

4.2% نسبة معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في النصف الأول من العام المالي

وعلى الصعيد المحلي، قال البنك المركزي إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 4.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، وعليه سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ نحو 4.2%.

أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي

وتشير معظم المؤشرات الأولية وفقًا للبنك المركزي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يخص سوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف لـ 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك مقارنة بمعدل بلغ نحو 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

توقعات باتخاذ البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم

وتوقع عدد من الخبراء أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم قرارًا بتثبيت سعر الفائدة، ودعم الخبراء آرائهم إلى أن الموازنة لا تستطيع أن تتحمل زيادة في أسعار الفائدة، فضلًا عن عدم وجود متغيرات سعرية كبيرة في عدد من السلع.