مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد إعلان رحيله عن الزمالك، ومتابعون: ده فيلم ولسه النهاية

تصدر مرتضي منصور منصة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد إعلان رحيله عن رئاسة نادي الزمالك وفتح الانتخابات يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة.

وجاءت تعليقات متابعو تويتر مؤيدة للقرار بعد تردي الأوضاع داخل نادي الزمالك حيث قالوا: "بكرة نادينا يشوف النور.. استقالة مرتضى منصور من الزمالك؟ ما تسألش إزاي المهم إنه استقال.. انسحاب مرتضى منصور من المشهد هو تراجع واعتراف بالهزيمة وقفز من المركب.. خبر استقالة مرتضى منصور ده مش مقنع بالنسبة لي إلا إذا كان ده صورة من صور الخروج الآمن واللى بيحصل ده فيلم ولسه شوية على مشهد النهاية".

رحيل مرتضى منصور عن الزمالك

ونشر مرتضي منصور فيديو على صفحته الشخصية على فيس بوك معلنًا رحيله وترك الرغبة لأبنائه في اتخاذ القرار بالبقاء أو الرحيل.

مرتضى منصور: تركت في النادي 21 مليون جنيه

وقال: “الزمالك موقوف قيده بسبب نادي سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج وأنا تركت في النادي 21 مليون جنيه يدفعوهم لمستحقات أتشيمبونج”.

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مرتضى منصور يكشف موقفه من عقوبة كهربا

وواصل حديثه متحدثًا عن كهربا: “لن أترك دولارًا واحدًا في غرامة كهربا أو أوافق على تقسيط الغرامة”.

وأشار إلى أن غدًا هو آخر يوم لدفع غرامة كهربا، مبينًا أنه إذا لم يدفع سيتم إيقافه رسميًّا والغرامة ستساعد الزمالك في أزماته كثيرًا.

مرتضى منصور يعاتب شيكابالا

وتابع: “كنت أريد من شيكابالا عندما يتحدث أن يكمل حديثه، ويعلن أن الأزمات التي في النادي بسبب ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة النادي”.

تصريحات كمال شعيب محامي ممدوح عباس

أكد كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه تم حجز على حساب واحد فقط من حسابات نادي الزمالك، وكان يتواجد فيه 51 مليون جنيه فقط، وهذا الحجز منذ عام.

وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تصدير المشاهد للجماهير بشكل غير صحيح، يأتي بسبب الفشل".

وأضاف كمال شعيب: "حجز ممدوح عباس على حساب نادي الزمالك، اترفع منذ 4 أشهر ولا يوجد أي حجز في الوقت الحالي، سوى حجز الضرائب على نادي الزمالك، بسبب إخطار مرتضى منصور لهم بالكشف عن الضرائب".

وقال محامي ممدوح عباس: "مرتضى منصور فعل شيئًا لا يحدث بالتاريخ، بعد دعوته للضرائب داخل الزمالك، وهو ما جعل الضرائب تحجز على جميع أرصدة الزمالك، وبالتالي تم رفع حجز ممدوح عباس عن حساب نادي الزمالك في أحد البنوك".

وقال شعيب: "الحجز تم يوم 3 في الشهر، وما يدخل فيما بعد هذا التاريخ لا يتم الحجز عليه ويمكن للنادي التصرف به بشكل طبيعي".

وأضاف كمال شعيب: "ممدوح عباس من أكثر الأشخاص المحبين لنادي الزمالك، وتم رفع الحجز منذ 4 أشهر بعد طلب مرتضى منصور الضرائب للنادي، وهو من يتحمل المسؤولية وهو يعلم الشكل القانوني بشكل تام ولكنه يريد تصدير مشهد غير صحيح للجماهير".

واختتم: "مرتضى منصور هو المسؤول الأول عن أزمات نادي الزمالك، بعد دعوته للضرائب بخطاب رسمي، وأي كلام للجماهير هو من أجل التغطية على فشله، ولا يوجد أي أموال في حسابات النادي".