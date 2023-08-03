الخميس 03 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عزيز الشافعي: مش شايف ملحن في الوسط غيري وبكره الأهلي وبشجع أي فريق أفريقي بيلعب معاه

عزيز الشافعي، فيتو
عزيز الشافعي، فيتو

عزيز الشافعي، قال الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي: "الوحيد اللي ممكن أغني من ألحانه هو الموسيقار محمد عبد الوهاب ومش شايف ملحن في الوسط غيري".
 

رسالة عزيز الشافعي للملحنين

وأضاف خلال برومو حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أي ملحن بيتقمص مني بقول له الرد يبقى بالشغل مش بالقمص".

انتماء عزيز الشافعي للزمالك وكره الأهلي

وأكد عزيز الشافعي: "أنا زملكاوي جدًّا ولما النادي الأهلي بيلعب في أفريقيا مش بشجعه لكن بشجع المنافس".

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حلقة عزيز الشافعي

حلقة عزيز الشافعي تذاع كاملة على قناة القاهرة والناس مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً.
 

عزيز الشافعي يكشف لـ"فيتو" فكرة عمرو دياب العبقرية في موسيقى والله أبدًا (فيديو)

عزيز الشافعي يكشف لـ"فيتو" رد فعل مفاجئ لـ عمرو دياب على قصيدة ابن زيدون

 

في وقت سابق، كشف الملحن والكاتب عزيز الشافعي، سر اختيار الموسيقى العبقرية التي خرجت بها أغنية والله أبدًا، للهضبة عمرو دياب، التي باتت حديثًا للمصريين والعالم العربي بعد طرحها بساعات أمس الخميس.

 

كلمات أغنية والله أبدًا للهضبة عمرو دياب

وسرد الملحن عزيز الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" كواليس أغنية والله أبدًا، قائلًا: إنه عقب الانتهاء من كتابة أغنية والله أبدًا، التى دمج فيها أبيات من نونية الشاعر الأندلسي، ابن زيدون، مع أبيات شعر حديثة كتبها هو، والتي استغرق الإعداد لها عام ونصف، بمتابعة دقيقة من الهضبة عمرو دياب.

 

كواليس كتابة عزيز الشافعي وتلحين والله أبدًا

وحول موسيقى أغنية والله أبدا، التى نالت استحسان الجمهور المصري والعربي، أنه عقب الاستقرار على الكلمات النهائية واختيار أبيات ابن زيدون، ودمجها بالشعر الحديث، وسر اختيار الشعر الأندلسي بعد تفكيره فى بداية الأمر فى مدارس تاريخية مختلفة منها الشعر الجاهلي، بدأ فريق العمل التفكير فى الموسيقى، واختار الشافعي موسيقى أندلسية لكنها تتسم بروح معاصرة، وبعد تم إسناد المهمة للموزع عادل حقي، واقترح الهضبة الشكل النهائى لموسيقى والله أبدا، لتناسب الأجواء الصيفية كونها أقرب لموسيقى الشواطئ.

 

سر اختيار قصيدة ابن زيدون في أغنية والله أبدًا 

وقال الشافعي، كاتب وملحن أغنية والله أبدًا، أن الهضبة عمرو دياب، بعدما سمع كلمات أغنية والله أبدًا، بدأ في سؤاله عن كافة التفاصيل كعادته في اختيار أعماله وجميع المعاني وسر دمج أبيات من قصيدة ابن زيدون مع الشعر الحديث، لدرجة حرص فريق العمل على معرفة حقيقة كتابة ابن زيدون الديوان لنجله أم حبيبته الأميرة ولادة بنت المستكفي، حسب الروايات التاريخية المتدولة عن ديوان أضحى التنائي بديلًا من تدانينا.

 

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عزيز الشافعي الملحن عزيز الشافعي برنامج حبر سري اخبار الفن الأهلي الزمالك أسما إبراهيم

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عزيز الشافعي يكشف لـ"فيتو" فكرة عمرو دياب العبقرية في موسيقى والله أبدًا (فيديو)

عزيز الشافعي يكشف لـ"فيتو" رد فعل مفاجئ لـ عمرو دياب على قصيدة ابن زيدون

كلمات عزيز الشافعي، التفاصيل الكاملة لأغنية الهضبة الجديدة "والله أبدا"

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