مدير معبد الأقصر يرد على صور تشويه تمثال رمسيس الثاني (فيديو)

تمثال رمسيس الثاني، علق أحمد عربي مدير معبد الأقصر، على الجدل المثار بشأن تمثال الملك رمسيس الثاني والخلاف حول موقعه بواجهة المعبد ووضعه بالهيئة الأوزيرية وتشويهه.

موقع تمثال رمسيس الثاني

وقال “عربي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامي إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "الجدل المثار بشأن موقع تمثال الملك رمسيس الثاني مجال بحث بين العلماء، لا سيما أن رئيس البعثة الأمريكية راي جونسون موجود في معبد الأقصر منذ عام 1975 وهو أكبر عالم آثار أمريكي، فضلًا عن وجود 55 بعثة أثرية يعملون في الأقصر شرقًا وغربًا".

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ترميم معبد الأقصر

وأضاف: "بدأنا عمليات الترميم منذ عام 2016 بفريق عمل مصري خالص، كانت عبارة عن أجزاء متناثرة أمام المعبد كشف عنها الدكتور المصري محمد عبد القادر في حقبة الخمسينيات، منها أجزاء من الجرانيت الأحمر وأجزاء من الجرانيت الأسود، وانتهينا من ترميم 12 تمثال".

اكتشافات أثرية

وتساءل "عربي"، عن سبب إثارة الخلاف في هذا التوقيت مع عودة السياحة للأقصر مرة أخرى، معقبًا: "معبد الأقصر اختير من ضمن أفضل 4 مواقع دخلًا للدولة، فضلًا عن أنها من أفضل الفترات التي تشهد ترميمًا وصيانة وحفائر واكتشافات أثرية".

واجهة معبد الأقصر

ولفت: "واجهة معبد الأقصر علميًّا بها 6 تماثيل، ولم نرمم تمثالًا واحدًا وإنما 5 تماثيل، 3 في الواجهة الأمامية و2 في الغربية"، مرجعًا سبب الخلاف على وضع تمثال رمسيس الثاني في واجهة معبد الأقصر بالهيئة الأوزيرية، بأن هناك العديد من التماثيل الأوزيرية موجودة بالمعابد، منها تمثالان بالواجهة الغربية بمعبد الأقصر، وآخر في الصرح الثاني لمعبد الكرنك.

واستشهد “عربي” برأي عالم الآثار الفرنسي كريستيان لوبلان، ويعمل في مصر منذ 45 عامًا، بأن هناك تماثيل أوزيرية موجودة بالمعابد، وهو نفس رأي مدير البعثة الأمريكية راي جونسون والذي أكد أن التمثال المقام في موضعه الطبيعي، مشيرًا الي المكان ليس عليه خلاف علميًّا وأثريًّا بجميع آأراء علماء الآثار.

لوحة التكريس بمعبد الأقصر

ودلَّل مدير معبد الأقصر، على حديثه بأن لوحة التكريس داخل معبد الأقصر، التي تظهر تفاصيل المعبد، أظهرت أن الواجهة الأصلية للمعبد تضم 3 أشكال للتماثيل، جالس وواقف وآخر على الشكل الأوزيري، ودعا الأساتذة المعارضين الحضور إلى المعبد لرؤية لوحة التكريس.

حقيقة تشويه تمثال رمسيس الثاني

وحول وجود تشويه بشكل التمثال، أكد: "الصور المتداولة لشكل التمثال قديمة، حيث تم الكشف عن التمثال خلال زيارة رئيس الوزراء للأقصر، وبعدها تم استكمال أعمال الترميم لتصويب النسب الخاصة بالتمثال للوصول إلى أقرب شكل مثالي، منوهًا بصعوبة ترميم التماثيل، التي تتخذ فترة طويلة للوصول إلى الشكل المثالي، وهذا أمر صعب في ظل وجود أجزاء وقطع كثيرة كانت متناثرة.

واختتم أن أعمال الترميم والصيانة لا تتوقف.