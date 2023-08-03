خبير يوجه رسالة عاجلة لإثيوبيا بعد توابع زلزال إريتريا: أفرغوا السد قبل فوات الأوان

زلزال إريتريا، حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية في إريتريا وعلى الحدود الاثيوبية وتأثير هذه الزلزال على سد النهضة الإثيوبي.

4 زلازل خفيفة جديدة في إرتريا

وقال “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك: "بعد حدوث زلزالين أمس الثلاثاء 2 أغسطس 2023 بقوة متوسطة 5.6 ريختر فى إريتريا على الحدود الإثيوبية، حدث اليوم 3 أغسطس 4 زلازل أخرى فى نفس المنطقة بقوة تتراوح بين 4.4 -4.8 ريختر على عمق 10 كم آخرها الساعة 11:33 م بقوة 4.4 ريختر على بعد 630 كم من سد النهضة".

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وأضاف: "كما ذكرت سابقا ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن في المرحلة الحالية، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت القوة، وتكون قريبة من سد النهضة في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 64 مليار م3".

وتابع: "قد حدث فى 8 مايو الماضي زلزال بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة فى إثيوبيا



واختتم:"اضطرت تركيا لتفريغ السدود فى منطقة جنوب الأناضول فى اليوم التالي لحدوث زلازل 6 فبراير الماضى المدمرة خوفًا من انهيارها وحدوث فيضانات شديدة، والمنطقة الإثيوبية تأتي في المرتبة الأولى للنشاط الزلزالي فى القارة الأفريقية نتيجة وجود الأخدود الأفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على سطح الأرض (اليابس).