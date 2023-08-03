الخميس 03 أغسطس 2023
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رياضة

رغم العرض المغري للانتقام من الأهلي، موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لا يريد الانتقال إلى نادي الزمالك مطلقًا، رغم محاولات مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد معه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "رمضان يريد العودة إلى الأهلي، وشعرت بأن الباب ليس مغلقًا أمام عودته مستقبلا بعد الحديث بالأمس مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه إمكانيات كبيرة، وهناك رغبة داخل الزمالك في ضمه، لكن اللاعب لا يريد اتخاذ تلك الخطوة مطلقًا".

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وزاد: "إدارة الزمالك تُدرك أن رمضان يحصل على مقابل مالي كبير، وعرضت عليه إمكانية ضمه مع توفير عقود إعلانية من أجل تعويض الفارق المالي في العقد، لكن اللاعب رفض".



بيراميدز يحسم موقف رمضان صبحي

حسم نادي بيراميدز الجدل حول رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: "رمضان صبحي معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

 

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

 

وأنهى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

 

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

 

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

 

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

 

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

 

بيراميدز يجدد لحارسه شريف إكرامي 

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي، بعدما انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي. 

 

وجاءت هذه الخطوة من جانب الإدارة التنفيذية للفريق السماوي بقيادة ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والحفاظ على اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة في الفريق سعيًا لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.

 

 

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