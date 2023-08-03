على طريقة نيرة أشرف، عاطل يقتل سيدة بـ"سكين تين شوكي" لرفضها الارتباط به بالمنوفية

على طريقة نيرة اشرف، أقدم عاطل على قتل سيدة بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، باستخدام سكين التين الشوكي، بعد رفضها الارتباط به عقب طلاقها، ليقرر الانتقام منها وقتلها بعدة طعنات في الشارع وأمام المارة.

تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بقيام عاطل بقتل "ف. م" مقيمة بمركز بركة السبع، لرفضها الخطبة له.

وتم نقل الفتاة لمستشفى شبين الكوم التعليمي لمحاولة إنقاذها وجاءت المحاولات بالفشل، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة.

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وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها أكدت أنه هددهم بأنه في حالة عدم تزويجها له سيقوم بقتلها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهم

وتمكنت وحدة مباحث بركة السبع بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على المتهم وحررت المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على نيابة مركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية قررت حبس المتهم "هـ. م"40 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سيدة بعد رفضها الزواج منه.